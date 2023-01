Due cadaveri, una donna e un uomo, sono stati rinvenuti in un parcheggio di via Rossini a Bellaria Igea Marina, nel Riminese questo pomeriggio. L’ipotesi è che si tratti di un omicidio-suicidio. Sul posto i Carabinieri per le indagini. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di persone di una certa età e non coniugi ma legati da una relazione. A dare l’allarme è stata una residente, che ha udito gli spari. Il corpo dell’uomo è stato trovato all’interno di una Renault Twingo mentre quello della donna era fuori dalla una Fiat Panda azzurra. L’uomo sarebbe sceso dalla macchina, avrebbe sparato alla donna e poi, tornato in auto, si sarebbe ucciso. Questo emerge dai primi rilievi. Il cadavere dell’uomo sarebbe di un pensionato 80enne di San Mauro Pascoli, nel Cesenate mentre quello della donna di una 70enne sempre di San Mauro Pascoli. La dinamica dei fatti – avvenuti poco dopo le 16 – è ancora da chiarire ma vi sarebbero dei testimoni.