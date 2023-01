“Le terapie mentali basate sulla parola non funzionano per certe persone, non sono per tutti“. Così ha detto Kate Middleton durante una visita ufficiale a Liverpool, in occasione dell’apertura di un nuovo ospedale. Un commento al vetriolo che non è passato certo inosservato, anzi, è stato subito bollato come una stoccata al principe Harry. Già, perché la battuta è arrivata a pochi giorni dalla pubblicazione di “Spare”, il discusso libro di memorie in cui il secondogenito di re Carlo e Lady Diana parla – tra le centinaia di stoccate alla Royal Family – anche del suo percorso di terapia. Ma come sono andate le cose? La moglie dell’erede al trono d’Inghilterra ha visitato la struttura insieme al marito, facendo strada tra ali di folla e incontrando staff e pazienti. Ad un certo punto, una donna anziana ha afferrato la mano del principe William e ha esclamato: “Vai avanti, vai avanti! Noi di Liverpool ti amiamo!“, al che lui ha risposto sorridendo: “Sì, lo farò”. “E’ ovvio che era un riferimento a Harry – ha detto la donna più tardi al Sun– sapeva benissimo di cosa stavo parlando”. Quindi è toccato a Kate: parlando con alcuni giovani pazienti del loro percorso di cure, si è lasciata andare al commento incriminato: “Le terapie mentali basate sulla parola non funzionano per alcune persone, non sono per tutti”, ha detto. Per la gioia dei giornalisti presenti.