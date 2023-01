Lutto per Mara Venier. È morto l’amico Roberto Ruggiero. Poche ore fa è apparsa sul profilo di Mara una sua foto insieme Ruggiero con la seguente didascalia: “Roberto mio …te ne sei andato così all’improvviso…anche tu mi hai lasciata …RIP”. L’uomo, da sempre amico di Mara, era spesso ospite a Domenica In. Ma non è la sola trasmissione a cui prendeva parte, appuntamento fisso era anche presso il Teatro 7 degli Stabilimenti De Paolis a Roma, per il Maurizio Costanzo Show.

Ruggiero aveva 80 anni. La notizia della sua morte, avvenuta in seguito ad un malore all’uscita da un ristorante nel quartiere Prati di Roma, ha colpito molti personaggi televisivi (e non). “Mi spiace tantissimo veramente!” ha scritto Jerry Calà, “Ci siamo fatti tanta compagnia quando venivo da te a La vita in diretta, un periodo bellissimo. Ho continuato a sentirlo fino a qualche mese fa”, ha fatto sapere il giornalista Roberto Alessi.

Oltre ad essere un volto televisivo, Ruggiero era soprattutto un avvocato di fama ed era tra i penalisti più conosciuti della Capitale.