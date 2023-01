Martedì 10 gennaio è andato in onda il nuovissimo (ma anche un po’ “copia di mille riassunti”) programma Rai di Alessia Marcuzzi: Boomerissima. Durante la serata è successo di tutto comprese le litigate tra i boomers e i millenials, in particolare tra l’attrice Claudia Gerini e l’influencer Tommaso Zorzi. Dall’odio all’amore è un attimo e infatti a far parlare non è stato solamente lo screzio tra i due ma il bacio tra Claudia Gerini e Alessia Marcuzzi.

I protagonisti della serata non sono stati solamente gli 8 ospiti in studio, ma anche i numerosi balletti. Alessia e Claudia si sono cimentate su alcune canzoni di Madonna e Michael Jackson. Al termine del brano They Don’t Care About Us, di Jakson, le due si sono lasciate andare in un tenero bacio.

Un bacio lungo una manciata di secondi e una volta finito le due si sono abbracciate, divertite. Un bel gesto che sui social è stato apprezzato tanto. Gerini ha condiviso lo scatto del bacio con la didascalia: “Evviva noi, evviva il gioco, evviva la gioia di essere libere”, ottenendo in poco tempo tantissimi like e commenti. Tra questi anche quello della stessa conduttrice Marcuzzi che ha scritto: “Ti adoro. Evviva la libertà!!”.

Il programma è andato abbastanza bene all’auditel ma sul format c’è molto da lavorare. In ogni puntata si sfidano una squadra di Millennial e una di Boomer: nella prima categoria, ad ogni nuova puntata, ci saranno 4 ospiti che sono over 50. Mentre nella seconda 4 ragazzi diventati famosi nei recenti anni 2000.