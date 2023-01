Joe Bastianich ha aperto a New York un negozio dove vende legalmente marijuana e Le Iene hanno raccontato la nuova esperienza dell’imprenditore. Questa “la palla al balzo” che hanno preso Ornella Muti e Naike Rivelli per sostenere la loro “battaglia” a favore della cannabis legale: “Quando abbiamo visto ieri sera il servizio de ‘Le Iene’ abbiamo detto ‘Wow, finalmente iniziano a parlarne!’ Bastianich è un mito”’, hanno spiegato all’Adnkronos. ”Sono quattro anni che abbiamo aperto un centro di informazione sulla cannabis, l’’Ornella Muti & Hemp Club‘, finalmente ne parlano. Siamo pro America e per la Nato solo per se si devono fare le guerre? Visto che tanti artisti fanno uso di marijuana perché non si espongono anche loro parlando dell’uso della cannabis a scopo terapeutico?”. Ornella Muti ha poi chiarito: “Sono pochissimi i medici in Italia che ti prescrivono la Cannabis. Negli Stati Uniti la usano anche persone sulla sedia a rotelle, con l’Alzheimer e tanti anziani per curarsi. Se noi avessimo avuto informazioni adatte e medici propensi a darci una mano con la cannabis avremmo potuto gestire la senilità e il tumore di mia madre che aveva 93 anni in maniera migliore. Avrebbe sicuramente sofferto di meno”. E l’uso a scopo ricreativo? In questo caso è Rivelli a specificare: “Voglio precisare che sia io che la mamma siamo contro la combustione, esiste un vaporizzatore che permette di inalare l’erba senza farsi venire il cancro. Chi fa uso di cannabis a uso ricreativo lo fa per calmare l’ansia e per curare l’ansia o un attacco di panico è sicuramente meglio inalare un po’ di marijuana che prendere farmaci come lo Xanax o altri ansiolitici che hanno invece un sacco di effetti collaterali”. E ancora: “Io vado al mio centro, il cannabis medical center a Milano dove ci sono dei medici iscritti all’albo che mi prescrivono la Marijuana e con la ricetta vado in farmacia e comprare quella con il THC cioè quella vera. La uso per attenuare gli effetti della menopausa”.