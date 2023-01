Attimi di apprensione per Emanuela Folliero. La conduttrice ed ex modella, infatti, ha rischiato grosso in un incidente domestico avvenuto nel giorno dell’Epifania e che le sarebbe potuto costare caro. Fortunatamente può raccontarlo, ma in quegli attimi la paura è stata tanta. A parlarne è stata lei stessa a RTL 102.5, di recente ospite del programma Trends&Celebrities: “Ciao ciao, buon pomeriggio! Come sto? Molto bene. Ho iniziato il 2023 con il botto. Sai perchè? Perché, appena tornata a Milano, ho preso la scossa con il tostapane“, ha esordito lasciando tutti senza parole. “Eravamo tornati dalla montagna. Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa, proprio una scossa – ha raccontato Folliero, 57 anni –. Ero seduta accovacciata su me stessa perché c’era la spinta corta, mi sono alzata e poi sono caduta a terra. Ho urlato! Per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Volevano portarmi in ospedale, anche se stavo bene, perché quando hai una cosa così devono portarti ma io non ho voluto”. Infine ha concluso: “Mi sono fatta controllare comunque, tutto bene”. Purtroppo il volto noto della tv non è nuova ad episodi sciagurati. Lo scorso marzo, infatti, era caduta in strada fratturandosi la gamba. “Guarda qua che bella serata. Sono uscita di casa, ho fatto venti passi e mi sono imbattuta in uno dei tanti trabocchetti dei marciapiedi di Milano. Sono caduta come una pera, mi sono fracassata“, le sue parole sui social. Poi aveva ringraziato i soccorritori: “Le conseguenze della manutenzione delle strade e dei marciapiedi milanesi! Grazie ai miei soccorritori, ai medici e agli operatori dell’ospedale Gaetano Pini“. Durante la trasmissione di RTL, poi Folliero ha parlato della propria carriera, del futuro e dell’amicizia con Patrizia Rossetti, ormai ex concorrente del Grande Fratello Vip7. Le due amiche si sono rincontrate qualche giorno fa, come documentato da Folliero stessa sui social: “E dopo 4 mesi!!! Tanta emozione, l’amicizia”, si legge a corredo di un video pubblicato su Instagram. “Io in un reality? Per il momento ho un’esclusiva per cui non posso. Con la mia famiglia. Comunque visto che partecipano anche gli over over over direi che ho ancora molto tempo. Sono anche troppo giovane per partecipare”, ha detto rispondendo alla domanda precisa dei conduttori. Infine Folliero ha concluso: “Dopo 30, 40 anni che lavoro adesso sono molto libera di fare tante cose, devo dire la verità. Scrivo, partecipo a diversi programmi. Se ci sono cose carine, le faccio. Vedo un bel background, non posso mettermi a fare la trasmissione del cavolo tanto per esserci, capito?“.