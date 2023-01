È stato spostato dalle 12:30 alle 19 l’inizio della Direzione nazionale del Pd che dovrà decidere il regolamento delle primarie, in programma (per ora) il prossimo 19 febbraio. Nonostante le continue riunioni tra gli staff dei quattro candidati alla segreteria, infatti, non si è ancora trovato l’accordo sul punto più discusso: l’ipotesi di affiancare ai classici gazebo la possibilità di votare online. A spingere per questa soluzione è la principale sfidante, la deputata Elly Schlein, mentre il favorito Stefano Bonaccini (governatore dell’Emilia-Romagna) si è opposto in modo netto, così come gli altri due concorrenti: l’ex ministra Paola De Micheli e (in misura minore) l’ex presidente del partito Gianni Cuperlo. Dopo un’intera giornata di trattative, gli “sherpa” dei quattro comitati si sono rivisti alle 8 di martedì, ma la mattinata non è servita a sbloccare l’impasse: da qui la decisione di posticipare la Direzione di ben sei ore e mezza, per evitare una conta pubblica che avrebbe effetti deleteri sull’immagine del partito, già dato al minimo storico dai sondaggi. Una delle ipotesi di mediazione è limitare il voto online ai soli iscritti al Pd (invece di consentirlo a tutti).

Lunedì sera sulle agenzie è comparsa una durissima nota del comitato Bonaccini: “Le regole del Congresso sono già state cambiate per consentire a chi non era del Pd (cioè a Schlein, ndr) di partecipare. La sola ipotesi che si possa spaccare il partito per cambiarle ancora a congresso in corso sarebbe sciagurata”. La controffensiva, poco dopo, arriva con una velina di fonti dell’area Schlein: “Il voto online è un fatto identitario che investe l’idea di partito, un partito che vogliamo largo e inclusivo, che si apra all’esterno. Perché dobbiamo avere paura della partecipazione?”. “Sono contraria al voto online e resto contraria. Stasera se ci sara da votare, voterò contro. Introdurlo a quaranta giorni dal voto vuol dire cambiare la natura del Pd se si vuole cambiare la natura del Pd si fa dopo il congresso, facendo votare e dibattendo con i nostri iscritti. Confrontarsi e votare è sano. Noi siamo il Pd, noi votiamo”, ha dichiarato invece Paola De Micheli. E alla domanda sul perché Schlein insista su questa modifica ha risposto: “Ci sarà una valutazione di qualche vantaggio sulla sua candidatura, è ovvio che le regole possono influire ma si vince facendo politica”.

Nel mezzo della bufera, alle 12 al Nazareno i dirigenti dem si sono riuniti per la cerimonia in ricordo di David Sassoli, l’ex presidente del Parlamento europeo morto un anno fa. “La lezione di David è una lezione che ci tocca nel nostro impegno di tutti i giorni, di fare del nostro Partito democratico un partito che sia democratico per davvero”, ha detto il segretario uscente Enrico Letta. “Un partito che oggi sta guidando un percorso congressuale difficile, ma sapendo che questo percorso è una grande responsabilità per tutti noi. Dobbiamo far sì che questo percorso funzioni, funzioni bene, che ci troviamo uniti fino alla fine con una grande partecipazione di popolo. E che riusciamo a far sì che raccontiamo all’esterno che la democrazia vive dentro un partito”. A margine, dello scontro interno al partito ha parlato il sindaco di Pesaro Matteo Ricci: “Il dibattito sulle regole è tutto ciò che non dobbiamo fare se vogliamo che gli elettori si avvicinino a noi, è un dibattito assurdo che non interessa a nessuno e che ha stancato anche i militanti più affezionati. Il rinvio della direzione è sbagliato, è un brutto segnale. Speriamo che alle 19 si chiuda davvero perché non se ne può più“.