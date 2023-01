Fratelli d’Italia rimane stabilmente primo partito in Italia, seguito dal Movimento 5 stelle che stacca di 3,7 punti percentuali un Partito democratico che continua a perdere consensi. Va male anche alla Lega. E’ il quadro che viene fuori nell’ultimo sondaggio realizzato da Swg per La7.

Il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni si attesta al 31,3%, guadagnando uno 0,7% rispetto alla scorsa settimana. In crescita anche il M5s: il Movimento di Giuseppe Conte è stimato al 17,7% (+0,3%) staccando di quasi 4 punti percentuali il Pd. Dopo il caso QatarGate e in vista della fase congressuale i dem proseguono la caduta libera: il meno 0,7% di questa settima relega il Partito Democratico al 14%, valore mai registrato dal partito nelle rilevazioni demoscopiche nazionali. Perde consensi (mezzo punto percentuale) anche il partito di Matteo Salvini stimato all’8,5%. Dietro la Lega c’è Azione-Italia viva: l’accoppiata Renzi-Calenda cala di 0,3 punti percentuali e si attesta a 7,5%. Migliora, invece, Forza Italia: il partito di Berlusconi guadagna 0,8 punti arrivando a sfiorare il 7% (6,9 per l’esattezza).

Chiudono il quadro Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7% (-0,3), +Europa al 3% (+0,2), Italexit al 2,2% (=), Unione Popolare all’1,6% (-0,2) e Noi Moderati 1,1% (+0,2). Il sondaggio è stato condotto su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia (4448 non rispondenti) tra il 4 e 9 gennaio 2023. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 2,8% a un intervallo di confidenza del 95%.