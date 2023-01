Ieri 10 gennaio, i fan di Alice Campello e Alvaro Morata hanno trascorso la giornata a fare il refresh sui loro profili Instagram in attesa di ricevere la lieta novella. La stessa influencer aveva fatto sapere che il 9 gennaio sarebbe avvenuto il parto della quarta figlia.

Nella sera il post, con l’atteso annuncio della nascita della piccola Bella ma anche con una notizia che fa preoccupare non poco: “Ieri é nata Bella ed é proprio come la sognavamo”, scrive l’attaccante spagnolo, aggiungendo poi quello che i fan non si aspettavano di sentire: “La mamma purtroppo dopo il parto che è andato benissimo, ha avuto delle complicazioni che ci hanno fatto spaventare molto. Alice è forte e un po’ alla volta si sta recuperando. Ora si trova nella terapia intensiva di Clinica Universidad de Navarra e si stanno prendono cura di lei dei medici meravigliosi. Non smetteremo mai di ringraziarli per l’affetto che ci hanno dato in ogni momento, per la loro professionalità, per non averci mai fatto sentire soli… posso solo stimarli immensamente. Vi abbracciamo forte e vi ringraziamo per tutti i messaggi e per le bellissime parole che ci avete scritto preoccupati. Vi terremo aggiornati“.

Molti i messaggi ricevuti di congratulazioni ma soprattutto di vicinanza all’influencer mestrina Alice. Tra questi c’è quello di Chiara Biasi che commenta: “La nostra leonessa”, e quello di Sharon Fonseca, moglie di Gianluca Vacchi, che scrive: “Benvenuta principessa, tanta forza alla super mamma e benedizioni a tutta la famiglia”. Non solo. L’amica Chiara Ferragni ha ricondiviso il post con le foto di Bella nella sua storia scrivendo: “Ben arrivata Bella. Ali riprenditi presto”. Sono quindi ore di forte apprensione nei confronti di Alice Campello che i molti fan non vedono l’ora di rivedere in forza e con in braccio la tanto desiderata figlia.