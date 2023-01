Nicolas Cage è pronto per il ritorno sul grande schermo con la pellicola Rentfield di Chris McKay. L’attore americano, che vestirà i panni di Dracula, è diventato immediatamente virale sui social grazie a qualche scatto preso dal trailer distribuito da Universal. Impossibile non notare in effetti l’incredibile somiglianza tra Cage e Giucas Casella, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip. I social, ovviamente, non si sono fatti sfuggire questo momento. La pagina Instagram Ghetto Trash ha lanciato subito la somiglianza tra i due. E i commenti non sono tardati ad arrivare. “All’inizio pensavo che fosse Giucas Casella che imitava Marilyn Manson, poi ho letto la didascalia“, commenta un utente. Gli fa eco un altro: “Perché? Ma non è mica lui?”. E ancora: “In realtà è Giucas Casella nei panni di Nicolas Cage che vagamente somiglia a Dracula”.

Il film, in uscita nelle sale italiane il 27 aprile, si preannuncia già da ora un vero e proprio successo ai box office. Nel cast, oltre a Cage, troviamo anche Nicholas Hoult nei panni del protagonista Renfield. E ancora: Awkwafina, Ben Schwartz e Adrian Martinez. Nomi stellari per una produzione davvero da brividi. Ora non ci resta quindi che attendere una reazione da parte dell’illusionista siciliano, il quale ad ora non ha commentato questa somiglianza diventata virale ormai da giorni. E chissà di non trovarci Giucas in sala cinematografica o su qualche red carpet come controfigura di Cage. “Change! Change! Change!”. Anche perché diciamocelo: poca spesa, massima resa!