Qualcosa di nuovo sta davvero per arrivare ma non è certo il figlio di cui tanto si parla. Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta smentiscono le indiscrezioni riportate ieri dai giornali, secondo cui la coppia sarebbe in attesa del suo primo figlio. È stata proprio l’ex campionessa olimpionica di nuoto a fare chiarezza in un’intervista per la Repubblica. Alla domanda riguardo ai gossip sulla presunta gravidanza e l’arrivo di un bebè la Pellegrini risponde: “Ma va, non ci stiamo proprio pensando”. Quindi ha aggiunto che: “Non è nelle nostre priorità. Ci sono troppi impegni e progetti da realizzare”.

Tra questi ce ne sarebbero: “Almeno tre e tutti importanti”. La Pellegrini racconta infatti che: “Sto lavorando a un paio di idee che mi riguardano, una di tipo, diciamo così, letterario e l’altra di prodotto. Ci tengo perché sono entusiasmanti e perché spero portino un messaggio positivo. Non posso aggiungere altro per ora. Con Matteo invece vogliamo mettere su una nostra Academy del nuoto per i più giovani, non sarà a Verona, ma in un luogo a noi molto caro, un po’ casa nostra”.

Sebbene la sua risposta sia arrivata in modo secco e netto, c’è qualcuno in casa Pellegrini che non vede l’ora di poter tener tra le braccia un bel nipotino. Si tratta della mamma di Federica, Cinzia, che già da un po’ fa notare alla figlia che il tempo per diventare mamma si accorcia sempre più. A tal proposito la Pellegrini ha scherzato: “È una sua battuta. Ma è lì che aspetta da un anno e mezzo. E aspetterà ancora”.