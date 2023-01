L’appuntamento con la tradizionale Lotteria Italia del 6 gennaio torna anche quest’anno. Su Rai1, a partire dalle 20,35 Amadeus condurrà una puntata speciale dei Soliti Ignoti, chiamata appunto Soliti Ignoti – Il ritorno – Speciale Lotteria Italia, show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Durante la puntata saranno svelati i biglietti vincenti i premi di categoria dell’estrazione finale, con il primo premio da 5 milioni di euro.

Nel corso della serata ci saranno anche ospiti d’eccezione: Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Tra loro ci sarà chi giocherà la partita e chi si cimenterà con l’indagine, fino al gioco finale del parente misterioso. In caso d vittoria il montepremi sarà devoluto in beneficienza. Alcuni degli ospiti, inoltre, sarà tra le identità da svelare e altri ancora saranno coinvolti nel gioco dedicato alla Lotteria. Ad arricchire la serata anche molti momenti di spettacolo per festeggiare la Befana milionaria.

Per quest’edizione della Lotteria sono stati venduti oltre 6 milioni di biglietti con una raccolta che supera i 30 milioni di euro. Un dato leggermente in calo rispetto ai 6,4 milioni di tagliandi staccati lo stesso anno. Il Lazio si conferma, ancora una volta, la regione in cui è stato venduto il maggior numero di biglietti: in quest’edizione sono oltre 1,1 milioni (circa il 18% del dato nazionale), un valore stabile rispetto alla passata edizione. Segue a stretto giro la Lombardia, che per poco non riesce a superare il traguardo del milione e si ferma a quota 959mila tagliandi (-9%), confermando però il secondo posto dello scorso anno. La Campania, con 583mila tagliandi staccati (-4%), si piazza sul terzo gradino del podio, di un soffio davanti all’Emilia-Romagna a 540mila biglietti, con un calo del 6,4%.