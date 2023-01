È Bologna la città più fortunata d’Italia in quest’inizio d’anno: è lì, infatti, che è stato vinto il super-premio da 5 milioni di euro della Lotteria Italia. Il biglietto milionario dell’edizione 2023 (Serie D 271862), infatti, è stato venduto proprio nel capoluogo emiliano, dove è già scattata la caccia al vincitore o vincitrice. Il Lazio si conferma anche nel 2023 la regione più fortunata conquistando tre dei cinque premi di prima categoria, lasciando a Parma quello da 1 milione di euro. A Roma sono andati il secondo premio da 2,5 milioni e il quarto da 1,5 milioni, mentre a Fonte Nuova, a due passi dalla Capitale, è stato venduto il tagliando da 2 milioni di euro.

Roma, come spiega l’agenzia specializzata Agipronews, si conferma protagonista della Lotteria Italia: nelle ultime dieci edizioni, dal 2012 al 2022, con i biglietti venduti a Roma e provincia sono stati assegnati oltre 22,2 milioni di euro solo con i premi di prima fascia. La Lotteria Italia continua a premiare la Capitale, grazie anche alla particolare magia che gli italiani attribuiscono ai tagliandi acquistati nella Città Eterna: anche quest’anno si conferma la prima provincia in Italia per vendite, con 871mila tagliandi staccati (il 16% del totale di oltre 6 milioni). Quest’anno i premi distribuiti dalla Lotteria Italia sono stati in totale 195 (30 in più della passata edizione) per un totale di 16 milioni e 211 mila euro. Oltre ai cinque di prima categoria, infatti, il concorso ha assegnato anche dieci premi di seconda categoria da 50 mila euro e 180 di terza categoria da 20 mila euro. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti, come ricorda l’Agenzia delle Dogane e Monopoli.

Cosa fare in caso di vincita per incassare il premio della Lotteria Italia? I vincitori hanno 180 giorni di tempo dall’estrazione finale per incassare il montepremi. Bisognerà presentare il proprio tagliando integro e in originale presso gli Sportelli di Banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali. In alternativa, è possibile spedire il biglietto vincente per posta.

Ecco, di seguito, tutti i biglietti vincenti:

PREMI DI SECONDA CATEGORIA (10 da 50mila euro)

D 367432 venduto a Palermo

F 328148 Monte San Savino (Arezzo)

P 005315 Tortoreto (Teramo)

A 265781 Parma

O 309242 Medesano (Parma)

B 197669 Benevento

D 229592 Jesi (Ancona)

C 442658 Caorle (Venezia)

D 357293 Frosinone

D 054762 Vallata (Avellino)

PREMI DI TERZA CATEGORIA (180 da 20mila euro)

