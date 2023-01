Oroscopo 2023 di Simon & The Stars, previsioni segno per segno: “Il Cancro crede, il Capricorno vola basso, l’Acquario rivoluziona”

“Il cielo è una meravigliosa mappa. Ma non basta. È una mappa in continuo movimento in cui ogni anno, ogni mese, i pianeti vanno a disegnare nuovi equilibri fra loro squarciando scenari imprevisti, ribaltando destini, creando ricorrenze”. Ecco come definisce la sua amata disciplina, l’astrologia, Simon & The Stars. Lui, esperto di transiti planetari e segni zodiacali, è amatissimo sul web per il suo stile fiabesco e per le sue divagazioni sulle stelle del cinema e della tv. Nel suo ultimo libro, “Oroscopo 2023, il giro dell’anno in 12 tappe”, scritto con Claudio Roe per Rizzoli, rivela i segreti delle stelle e la loro influenza sui nostri destini. Cosa è scritto nel cielo del 2023? A noi, così come ai vip (lo zodiaco ha 12 segni uguali per tutti, famosi e non), il prossimo anno riserva un mese speciale. E’ quello di marzo, scandito da un evento epocale: dopo 15 anni nel segno del Capricorno Plutone farà capolino in Acquario. Che cosa significa? Il più lontano e misterioso dei pianeti rappresenta l’energia occulta che ci spinge a realizzare i nostri desideri più profondi. Agirà in modo diverso su ciascuno dei segni motivandoci tutti al cambiamento.

Di seguito le previsioni segno per segno.