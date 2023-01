Com’è andato il Capodanno di RaiUno con Amadeus? Bene. E da tutti i punti di vista. Uno show nazional popolare riuscito in modo perfetto con il conduttore ed ex dj che “nuota nel suo mare”. Lo share conferma: L’Anno che verrà ha messo davanti alla tv 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share (Capodanno in musica su Canale5 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%.).

Ospiti italiani e stranieri si sono alternati sul palco in un’atmosfera ballereccia. E come sempre quando c’è di mezzo Re Mida Amadeus, i social sono stati attentissimi a seguire la trasmissione. Ecco perché quando il conduttore ha annunciato la presenza di Blanco e Mahmood sul palco dell’Ariston la prima sera, sono partiti centinaia di tweet. A chi sta aizzando polemica sul fatto che il conduttore ha detto “no” agli ospiti over 70, basta ricordare anche Maneskin e Diodato si sono esibiti in quanto vincitori dell’anno precedente. Epico il momento in cui Amadeus, vedendo l’esibizione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, si è rifugiato dietro le quinte troppo “preso dal ridere”. Ma c’è un altra cosa che è diventata virale (per la mestizia delle incolpevoli telecamere di RaiUno). Un gesto molto volgare inquadrato fin troppo a lungo: uno spettatore dello show, evidentemente su di giri per via della festa o chissà, si è lasciato andare al mimo di una “volontà erotica” ballando con un’amica.