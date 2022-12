C’è chi resta in casa, chi va a sciare in montagna e chi preferisce scendere in piazza tra la folla. Anche i personaggi del mondo dello spettacolo sono pronti a festeggiare la notte più lunga dell’anno, quella in cui si saluta l’anno che sta per finire e si accoglie il 2023. Se un antico detto recita “Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi”, per Capodanno, invece, non c’è una regola fissa. Alcuni preferiscono la famiglia, altri agli affetti più cari uniscono anche il gruppo di amici, altri ancora prediligono dei festeggiamenti più intimi e solitari. È l’ultimo numero di Chi, in edicola dal 28 dicembre, a raccontare come passeranno questa festa i vip di casa nostra. La regina del salotto domenicale di RaiUno, Mara Venier, si divide tra gli affetti più cari e la famiglia, visto che il suo programma andrà in onda anche il giorno di Capodanno: “Io vado in onda l’1 gennaio: la mia idea – siccome io ho il terrazzo, uno dei più̀ belli di Roma – è di fare una cena con i miei amici. Aspettiamo la mezzanotte, beviamo qualcosina, ci godiamo i fuochi d’artificio che sfolgorano sopra al Cupolone. Non ero certa di riuscirci, perché́ ho avuto il Covid: però mi sono negativizzata il 24 dicembre. Nicola, era appena tornato da Santo Domingo ed era nero. Comunque, me tocca cucinà. Ma mi piace, lo farò per pochi, carissimi amici: farò cotechino e una bella pasta al forno. Sarà tutto molto, molto semplice. Ho fatto tutti i tipi di Capodanno, grandi feste e grandi viaggi, ma nei miei ricordi quelli sulla mia terrazza con gli affetti più cari rimangono i più belli”.

L’ex compagno di vita e amico di Mara, Renzo Arbore, preferisce restare a casa: “Quest’anno niente musica: Capodanno a casa mia, con la famiglia di mia sorella. E un intimo rosso fiammante”. Stefano De Marino e Belen Rodriguez hanno deciso di passare la notte di festa nella stessa città: “Per la fine dell’anno e l’inizio dell’anno nuovo saremo a Napoli, a casa di Stefano. Capodanno lo passeremo in piazza del Plebiscito, per una bellissima festa popolare all’insegna dell’identità̀ napoletana. Con noi ci saranno Peppe Iodice con il suo programma Peppy Night Zero Limits, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Lina Sastri. Sarà praticamente una festa in famiglia, ci sentiremo a casa”, fa sapere la showgirl.

La casa di campagna alle porte di Roma è la meta del Capodanno di Maria De Filippi. Qui, la conduttrice Mediaset insieme al marito Maurizio Costanzo accoglierà la famiglia e gli affetti più stretti insieme ai suoi amati cani. “A Capodanno ho sempre lavorato – fa sapere Carlo Conti – prima come deejay e poi come conduttore. Ma da qualche anno, da quando c’è mio figlio Matteo, ho deciso di dedicare più̀ tempo alla famiglia e questo vale anche per le feste. Andrò in montagna, in Trentino, con mia moglie Francesca, nostro figlio e un gruppo di amici. Ci sarà̀ anche Leonardo (Pieraccioni, ndr), mentre Giorgio (Panariello, ndr) lavora”. Iva Zanicchi, reduce dal programma Ballando con le stelle, sarà a Perugia col Capodanno di RaiUno condotto da Amadeus, mentre Roberto D’Agostino, presenza fissa dei salotti romani, preferisce la tranquillità famigliare: “Capodanno con mia moglie e mio figlio, a casa: quando sei felice, non c’è mica bisogno di andare alle Bahamas”.

Non ai Caraibi ma in Kenya il Capodanno di Elisabetta Gregoraci. Proprio nell’Africa Orientale, infatti, la showgirl ha già trascorso il Natale insieme all’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan. Sarà il primo Capodanno da sposati quello che si appresta a festeggiare l’ex nuotatrice Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta: “Dopo aver fatto Pechino Express, che ha scombinato un po’ i nostri piani (ma evviva!), dopo aver trovato la sistemazione perfetta per i nostri cuccioli, dopo tutti i regali comprati fino all’ultimo minuto, 24 dicembre compreso, dopo la cena della Vigilia e il pranzo di Natale in famiglia, dopo avere trovato un accordo preciso sul dove (il quando sembrava un miraggio, ma mi sa che incredibilmente ce l’abbiamo fatta), dopo tanto, se non dopo tutto, io e Matteo faremo finalmente la nostra piccola luna di miele al caldo!”. Capodanno in musica anche per Giuliano Sangiorgi. Dopo una breve vacanza salentina con gli affetti più cari, nelle prossime ore raggiunge Salerno per il Capodanno in Piazza insieme a tutti i componenti dei Negramaro. Anche per Fedez sarà una notte di musica. Tra i protagonisti del Capodanno di Rai dovrebbe esserci anche lui. Proprio per questo, infatti, avrebbe anticipato la vacanza in montagna con Chiara Ferragni, i figli e le rispettive famiglie. Una vacanza da favola che l’imprenditrice digitale ha immortalato tra post, foto e storie su Instagram.