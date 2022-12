Un Natale trascorso con la tanto desiderata serenità, quello del rapper italiano Fedez. In compagnia dell’intera famiglia, tra lunghe sciate sulle piste meravigliose delle Dolomiti e momenti di relax, il cantante si dice soddisfatto anche se non sono mancati alcuni dolori legati alla delicata operazione subita mesi fa. Il 24 marzo scorso, l’artista ha dovuto sottoporsi ad un delicato intervento di quasi 6 ore per farsi asportare un tumore raro al pancreas. I mesi della riabilitazione sono stati duri e difficili. Ma con la vicinanza e l’affetto della moglie Chiara Ferragni e dei due figlioletti, Leone e Vittoria, è riuscito a farsi coraggio e a rimettersi subito in forze.

Nonostante la ripresa, però, le abbuffate natalizie gli hanno causato qualche problema: con un suo selfie davanti allo specchio e a torso nudo, il rapper ha rivelato su Instagram quanto sofferto. “Primo Natale post operazione, fitte e crampi allo stomaco derivati dall’intervento. Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili”, ha detto sdrammatizzando, come è suo solito fare. Dolori a parte, l’amore e l’affetto ricevuto dalla sua famiglia e da quella di Chiara non gli hanno tolto il sorriso, facendogli così vivere un Natale indimenticabile.