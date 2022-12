Sono due dei volti più famosi al mondo, Michelle e Barack Obama. La loro storia d’amore ha affascinato molti sin dal loro approdo alla Casa Bianca e per anni sono stati indicati come un modello. Eppure, non è sempre stato tutto rose e fiori. È la stessa ex first lady degli Stati Uniti a rivelarlo. Tra alti e bassi la loro relazione ha sopportato di tutto ed è quello che ha raccontato Michelle a Revolt. Ospite del programma per promuovere il suo nuovo libro, This Light in Us, Michelle Obama si è lasciata andare ad un racconto molto personale sulla sua vita di coppia. E con il suo solito senso dell’umorismo riferisce agli spettatori come all’interno della famiglia i compiti non fossero equilibrati lasciandosi andare ad un “Non l’ho sopportato per 10 anni”.

“Il matrimonio non è 50/50. A volte è 70/30, a volte è 60/40. Ci sono volte in cui si creano squilibri”, ha esordito. Una semplice frase che fa capire come la situazione in casa non sempre sia stata idilliaca. Michelle si riferisce al fatto che troppo spesso le faccende domestiche spettassero principalmente a lei, senza ottenere nessun aiuto da parte del marito. Una situazione che si è aggravata con l’arrivo delle figlie, Malia e Sasha che oggi hanno rispettivamente 24 anni e 21 anni, ma all’epoca erano ancora delle bimbe. Ecco perché non esita a definirle “due terroriste”: “Hanno delle richieste, non parlano, sono pessimi comunicatori e piangono tutto il tempo. Sono irrazionali e bisognosi e quindi non puoi biasimarli e finisci per accendere l’ira uno contro l’altra”. “La gente pensa che io sia cattiva per averlo ammesso, ma è come se ci fossero stati 10 anni in cui non potevo sopportare mio marito“, ha ammesso l’ex first lady, aggiungendo “Per 10 anni, mentre cercavamo di costruire le nostre carriere e preoccuparci della scuola e di chi faceva cosa”.

Racconta, infatti, come i litigi fossero ormai all’ordine del giorno. Una situazione, per lei, esasperante che l’aveva indotta a contare addirittura quanti pannolini cambiava lei e quanti suo marito, o quante ore avevano ciascuno da dedicare ai propri hobby. Le battutine non mancavano certo: “Oh, stai andando a golf?”, chiedeva Michelle ironicamente, oppure: “Come fai ad avere tempo di andare in palestra?”. Un periodo stressante della sua vita che oggi, quando ne parla, pensa: “Avrei potuto essere arrabbiata con lui, ma lo guardavo e dicevo ‘Non sono felice ma ti rispetto. Non sono d’accordo con te, ma sei comunque una persona buona e intelligente'”. Concludendo che “i sentimenti cambiano continuamente col tempo“, ma Michelle ha preferito salvare il suo matrimonio.