L’amore non ha età. Ne sa qualcosa la cantante Cher che ha infiammato il gossip per una foto che ha fatto il giro del mondo. Di cosa si tratta? Semplice. La notte di Natale, l’attrice premio Oscar ha postato la foto di un anello con un brillante gigantesco. A regalarglielo il suo boyfriend, Alexander A.E. Edwards che ha 40 anni di meno dell’iconica artista, splendida con le sue 76 candeline soffiate. Naturalmente molti pensano che sia “un segno” di nozze imminenti, nonostante lei a corredo della foto abbia aggiunto solo un semplice “non ho parole” e poi una breve spiegazione: “L’ho messa (la foto, ndr) perché le sue unghie sono molto cool”, facendo riferimento proprio alle unghie smaltate di verde e di nero della nuova fiamma.

Ma chi è Alexander A.E. Edwards? Naturalmente non è un giovane qualunque. Oltre che a essere miliardario, è vicepresidente dell’etichetta discografica Def Jam Recordings. Esce da una relazione con la modella Amber Rose, da cui ha avuto un figlio e che, stando alla versione di lei, avrebbe tradito con almeno 12 donne diverse. L’incontro con Cher, invece, è avvenuto a Parigi, durante la settimana della moda. E come ha commentato la cantante le tante frecciate social sulla differenze di età? “Sulla carta è ridicolo. Ma nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non attribuisco agli uomini qualità che non meritano”. Ancora: “Ai miei coetanei non piaccio molto. Mentre ai giovani non importa se sei buffa o stravagante, o vuoi fare stupidaggini e hai una forte personalità. Non rinuncerei alla mia personalità per nessuno”. Ora per sapere se la cantante convolerà al terzo matrimonio bisogna solo attendere del tempo. Il brillante, però, conferma che la data pare essere molto vicina.