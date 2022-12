Sanremo 2023, i fatti noti sono più delle incertezze? Forse. Sappiamo chi saranno i big in gara e i titoli delle loro canzoni. Sappiamo che ad affiancare Amadeus alla co-conduzione ci sarà Gianni Morandi e sospettiamo che sarà ben più di una spalla (a Sanremo Giovani lo abbiamo visto sfoderare anni di esperienza televisiva e rendere l’atmosfera “morandiana”, quasi fosse un filtro Instagram che fa luccicare ogni cosa). Sappiamo che le co-conduttrici già scelte sono Chiara Ferragni (due sere) e Francesca Fagnani (una sera). Sappiamo che Salmo starà sulla nave di Costa Crociere (non sappiamo come l’abbiano presa i suoi fan storici ma questa è un’altra storia). Ora, stando a un Adnkronos del 27 dicembre, è (ri)spuntato il nome di Silvia Toffanin tra le papabili co-conduttrici. Poche ore dopo, la smentita all’Ansa: “In merito alle indiscrezioni su una possibile partecipazione di Silvia Toffanin al Festival di Sanremo, fonti Mediaset precisano che la conduttrice di Verissimo non sarà presente alla manifestazione. È vero che la proposta le è stata fatta ed è vero che Mediaset in questi casi non ha problemi a concedere liberatorie ai propri artisti, ma nello specifico Silvia Toffanin ha declinato l’offerta in quanto impegnata con il suo programma e non interessata a quel genere di prestazioni artistiche“, si legge nella nota. Non è la prima volta che Toffanin viene contattata per una co-conduzione sanremese e a FQMagazine fonti del Biscione confermano la ferma volontà della conduttrice di dedicarsi a Verissimo. Offerta fatta dunque più volte ma declinata. D’altronde verrebbe da chiedere all’organizzazione di Sanremo 2023 com’è possibile pensare a una conduttrice d’esperienza e di peso come Toffanin per una sola serata, in questa edizione… Chissà. Intanto, Amadeus ha detto la sua sulla “questione Madame”. La cantante è indagata con l’ipotesi di falso ideologico avrebbe ottenuto illegalmente il certificato di avvenuta vaccinazione. “In questo momento se devo dare un giudizio col panettone in bocca per una questione seria è poco serio – ha detto il conduttore e direttore artistico ja Rtl 102.5 – Io però penso che finché uno non viene dichiarato colpevole è innocente, quindi aspettiamo di vedere cosa succede da qui al Festival. Ad oggi Madame è in gara e mi auguro tutto vada per il meglio da qui al Festival. Anche perché sarebbe un peccato che il pubblico non possa ascoltare la sua canzone”.