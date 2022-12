“Non faremo nessun viaggio in questi giorni perché dall’ultima visita fatta mi hanno trovato il collo dell’utero troppo corto e quindi mi hanno messo a riposo“. Così ha scritto Beatrice Valli in una storia su Inatsgram pubblicata il giorno di Natale per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute in questa quarta gravidanza. Già nelle scorse settimane, infatti, l’ex volto di Uomini e Donne aveva avuto dei problemi, tanto da dover essere ricoverata per un deficit vestibolare acuto che le causava vertigini e nausea: adesso, dopo la visita morfologica, ha scoperto di avere “il collo dell’utero troppo corto” e la “placenta molto bassa”. Per questo, per tutelare sé stessa e la bimba che porta in grembo, deve stare a riposo.

“Mi vedrete spesso sul divano perchè mi hanno trovato il collo dell’utero troppo corto”, ha spiegato l’influencer in un video successivo, in cui ha ricostruito quanto successo. “Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo. Trascorsi i 15 giorni mi dirà come proseguire e capire cosa devo fare se la situazione sussiste – ha spiegato Valli -. Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così”, ha concluso facendo gli auguri a tutti i suoi follower.