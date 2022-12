Natale con imprevisti per Tori Spelling. La Donna Martin di Beverly Hills 90210 sta affrontando problemi di salute per i quali si è reso necessario il ricovero in ospedale. Mercoledì 21 dicembre ha pubblicato un selfie dal letto d’ospedale, spiegando ai follower di non essersi sentita bene, e di avere avvertito vertigini, pressione alta e difficoltà respiratorie.

COME STA TORI SPELLING – Come riporta People, l’attrice nelle stories di Instagram ha anche lanciato una frecciatina a chi non credeva al suo racconto e ha spiegato che i medici la stanno sottoponendo a una serie di esami e test. Comprensibilmente il primo desiderio di Tori Spelling è quello di tornare al più presto dai suoi 5 figli, soprattutto ora che il Natale è alle porte. Tori è infatti mamma di Beau (5), Finn (10), Liam (15), Hattie (11) e Stella (14) avute da Dean McDermott. Da un paio di giorni, però, la Spelling non aggiorna più i fan circa le proprie condizioni di salute. Su Instagram sono comparsi alcuni post a contenuto pubblicitario, ma nemmeno l’ombra di notizie sul ricovero.

L’INTERVENTO AL SENO – Quel che è certo è che Tori anche nel 2023 dovrà prendersi cura di sé. Nei mesi scorsi aveva spiegato di essere intenzionata a cambiare le protesi al seno messe ormai una ventina di anni fa. Una decisione maturata dopo aver appreso che quelle stesse protesi dopo molto tempo potrebbero dare problemi se non sostituite. Eppure finora la Spelling ha sempre rimandato l’intervento. Questo fino a quando la figlia Stella, al corrente della questione, non le ha espresso la propria preoccupazione: “Mi ha davvero colpito quando mia figlia è venuta da me e mi ha detto: ‘Mamma, sono preoccupata. Hai rimandato. Mi hai detto per anni che devi rifarle’”. Effettivamente nel 2011 la Food and Drug Administration ha reso noto che “più a lungo una donna ha protesi mammarie riempite di gel di silicone, più è probabile che abbia complicazioni locali”. Il ribschio è di contrarre un raro tipo di cancro, e per questo l’attrice si è resa conto che non può più aspettare. “I miei figli sono il mio tutto” ha affermato la 49enne, che per amor loro e di se stessa pare aver preso finalmente la decisione di mettere al primo posto la salute.