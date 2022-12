I giocatori di calcio del Marocco sono tornati a casa e sono stati accolti come se avessero vinto il Mondiale in Qatar. La Nazionale ha sfilato per le strade di Rabat sul tradizionale pullman scoperto ed è stata festeggiata da due ali di tifosi. Il Marocco ha raggiunto la semifinale (persa contro la Francia), poi è stato sconfitto nella finale per il terzo posto dalla Croazia.

