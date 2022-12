Espulso dal Grande Fratello Vip per via di una bestemmia pronunciata dopo neanche 24 ore di permanenza nella casa più spiata d’Italia, Riccardo Fogli è tornato sui social. Dopo essere stato allontanato immediatamente dalla trasmissione, ora il cantautore sembra deciso a voler spiegare come avrebbe reagito alla notizia dell’eliminazione, allontanando i rumors. I ben informati Deianira Marzano e Amedeo Venza avevano raccontato sui social che Fogli non aveva preso bene la squalifica tanto che, una volta tornato a casa, avrebbe deciso di lanciare la chitarra contro la porta per poi romperla in mille pezzi. Ecco quindi che Riccardo Fogli, nella giornata di ieri 16 dicembre, è apparso sul suo profilo Instagram con un video speciale: in compagnia della sua chitarra, ha dedicato “Gli angeli hanno i denti bianchi” a sua figlia Michelle. L’esibizione musicale è stata accompagnata da una precisazione: “Per essere chiari, la mia chitarra non l’ho sbattuta da nessuna parte e non si è rotta. Un saluto grande al mio chitarrista che me l’ha regalata”.

Questa sera andrà in onda un nuovo appuntamento di Gf Vip con Alfonso Signorini. In quell’occasione scopriremo se Riccardo Fogli sarà presente in studio per poter dire una volta per tutte la sua verità. Da regolamento, i concorrenti squalificati non potrebbero più presenziare a Grande Fratello e nei programmi della rete. È anche vero però che per Gf Vip sembrano non esserci più regole così ferree, a partire proprio dal rientro in casa di Ginevra Lamborghini, anche lei espulsa precedentemente dal reality. Del resto, per Gf Vip queste sono “storie di tutti i giorni”.