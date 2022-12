Arriva a Parma “A volte basta una canzone. Lucio Dalla 10 canzoni in mostra”, un’esposizione pittorica e sonora di Antonio Cotecchia, pittore e urban artist. La mostra si terrà dal 17 al 23 dicembre all’interno della chiesa di San Marcellino con il patrocionio del Comune di Parma: una vera esperienza immersiva, con 10 dipinti attraverso i quali vengono reinterpretate altrettante canzoni di Lucio Dalla, da Ciao a Come è profondo il mare fino ad arrivare a Felicità. I visitatori potranno vivere l’esperienza artistica non solo attraverso la vista ma anche tramite l’ascolto: ogni tela al suo fianco avrà infatti delle cuffie da indossare per ascoltare i brani ad essa associati. Brani rielaborati dallo stesso artista al computer ai quali aggiunge una nuova masterizzazione spettrometrica ed effetti audio.

Lo scopo della mostra e di Cotecchia è quello di coinvolgere il pubblico in un originale viaggio pittorico e sonoro all’interno della contemporaneità, partendo proprio dalla visione che aveva il cantautore bolognese del mondo. I temi trattati sono quelli della diversità, la decadenza della natura umana, la guerra e l’individualismo usati per affrontare problematiche di attualità. Nell’interpretazione della tela di Futura, ad esempio, è rappresentata la lotta dei potenti per la spartizione del mondo la quale si apre a due possibili scenari per i giovani: salvare il mondo con azioni concrete o rifugiarsi nel Metaverso. La traccia sonora, composta da Cotecchia, inizia e si chiude con suoni estrapolati dalla presentazione in cui Mark Zuckerberg annuncia lo storico lancio del Metaverso.

Una mostra unica nel suo genere, che ha scelto un luogo per l’esposizione non convenzionale: la chiesa cinquecentesca di San Marcellino nel centro storico di Parma. La chiesa è stata sconsacrata nel 1928 e accoglie al suo interno l’installazione permanente Naufragio con spettatore dell’artista Claudio Parmiggiani, visitabile solamente in rare occasioni. L’esposizione è visitabile dal 17 al 23 dicembre, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, sabato 17 e domenica 18 dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 19:30, in Strada Collegio dei Nobili a Parma. L’ingresso è gratuito.