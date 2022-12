Il video mostra com’era il viaggio in ascensore dentro l’AquaDom, l’acquario all’interno dell’Hotel DomAquarée, in pieno centro a Berlino, esploso alle 5.43 di venerdì 16 dicembre. Le indagini stanno cercando di fare luce sulle cause del crollo della struttura cilindrica di vetro alta 82 metriche, che ha provocato la strage di 1500 pesci tropicali di 100 diverse specie e diversi feriti colpiti dalle schegge