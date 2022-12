Ci ha sempre abituati alla sua comicità e alle sue freddure durante la conduzione di Striscia la Notizia ma in molti non sanno che dietro il suo volto sempre sorridente si cela un’altra verità. Stiamo parlando di Enzo Iacchetti, che in un’intervista a La Ragione, ha rivelato di soffrire di depressione. Ritornato da poco alla conduzione del telegiornale satirico Striscia la Notizia, insieme al suo storico compagno Ezio Greggio, Iacchetti ha spiegato che tutto è iniziato nel momento in cui ha perso il padre: “Mio padre è venuto a mancare quando avevo solo 21 anni. Tuttora ho un senso di colpa fortissimo perché non andavo d’accordo con lui; ero fissato con la musica e le chitarre e non pensavo alle difficoltà che ogni giorno affrontava. Con la sua morte sono andato molto in crisi”.

Una sofferenza che si porta dietro sin da piccolo e che con gli anni ha imparato a conviverci e ha cercato di sconfiggerla ma che con la pandemia da Covid19 è ritornata. “Prima della pandemia vivevo a pieno ritmo, non mi sembrava di avere 67 anni. Adesso invece mi sembra di avere molti più anni di quelli che ho. Vivo in solitudine e amo il silenzio. Strano, io che ho amato tanto la musica ultimamente non riesco ad ascoltarla, eppure la musica mi ha dato tanto, forse troppo”, conclude poi: “Che sia forse depressione? L’ho sempre avuta. Anche da bambino ero vivace ma non parlavo, il palco per me è stato terapeutico. Tutti noi portiamo una croce, la mia è questo carattere”.

Infine, un breve accenno a quella passione per la musica che lo ha salvato: “Tutto è iniziato quando da ragazzino vidi Celentano per la prima volta a Sanremo: rimasi folgorato e andai in fissa per la musica. La mia era diventata una passione ed ero anche dotato”. Nel 2009, infatti, il celebre volto comico della televisione ha pubblicato un disco intitolato Chiedo scusa al signor Gaber, una raccolta di cover delle più famose canzoni del cantante Giorgio Gaber.