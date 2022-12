“Balocco presenta il pandoro Chiara Ferragni per sostenere l’ospedale Regina Margherita. La delicatezza del pandoro Balocco si unisce all’estro creativo di Chiara Ferragni. Balocco e Chiara Ferragni sostengono la ricerca contro i tumori infantili, finanziando un percorso di ricerca promosso dall’Ospedale Regina Margherita di Torino“, si legge sul sito dell’azienda dolciaria. Prodotto sul mercato da inizio novembre con effetto mediatico immediato, con rilanci stampa e social.

Operazione su cui ha provato a fare chiarezza il quotidiano “Domani“, in un lungo articolo la giornalista Selvaggia Lucarelli si è occupata di quella che definisce “la triste storia di un’operazione commerciale mescolata confusamente ad un’iniziativa benefica”. “Questo Natale io e Balocco abbiamo pensato ad un progetto benefico a favore dell’Ospedale Regina Margherita di Torino. Abbiamo creato un pandoro limited edition e sosteniamo insieme un progetto di ricerca per nuove cure terapeutiche per i bambini affetti da Osteosarcoma e Sarcoma di Ewing. Sono davvero fiera di questa iniziativa e di rendere il nostro Natale un po’ più rosa e dolce con questo pandoro speciale”, aveva scritto sui social lo scorso 24 novembre l’imprenditrice digitale, rendendo chiaro con il famoso hashtag #adv che si trattava di un contenuto sponsorizzato.

Come contribuisce, dunque, l’influencer all’iniziativa benefica? “Non c’è una diretta proporzione tra il numero di pandori venduti e la quota che viene destinata al progetto. Ferragni e Balocco hanno deciso insieme il destinatario della donazione e Balocco ha fatto una donazione al Regina Margherita. Poi detta tra noi si è voluto sottolineare la sinergia di intenti tra i due soggetti ma a tutti gli effetti è una donazione di Balocco“, spiega l’ufficio stampa dell’azienda dolciaria a “Domani”.

“Chiara Ferragni ha un suo compenso da Balocco, è un progetto commerciale, poi se lei nel privato ha donato qualcosa non lo so”, aggiunge l’ufficio stampa di Balocco. Non si conosce la cifra donata, tantomeno il legame con il numero dei panettoni venduti, il compenso dell’influencer. Pierpaolo Berra, l’ufficio stampa dell’ospedale Regina Margherita di Torino a cui è destinata la donazione, fornisce informazioni parziali ed errate: “Io immagino che visto che in base alla vendita dei pandori raccoglieranno dei soldi che poi vengono dati in beneficenza all’ospedale ancora non si sappia…”, ha spiegato a “Domani” che ha poi contattato la dottoressa Franca Fagioli che si è occupata direttamente del progetto. “La donazione non è ancora avvenuta perché riceveremo la cifra alla fine di questa campagna di raccolta fondi con la vendita di questo pandoro. Abbiamo presentato un progetto a Balocco in cui chiedevamo della strumentazione per la ricerca nel settore dei sarcomi e loro hanno proceduto con questa campagna di comunicazione”, le parole della dottoressa. “Prima vendono e poi donano“, ha aggiunto Fagioli. In realtà “Domani” fa sapere che la donazione è slegata dalla vendita, ricordando che non è in corso nessuna raccolta fondi. Chiara Ferragni non ha fornito al momento alcuna replica.