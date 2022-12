Alessandra De Stefano non ci sta e con un tweet dice la sua ai giornalisti che hanno attaccato “Il Circolo dei Mondiali“, la trasmissione Rai da lei condotta che mette insieme informazione e intrattenimento a commento dei match che si disputano in Qatar: “La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla“. Parole dure che fatto seguito a un tweet nel quale la direttrice di RaiSport sottolineava la buona performance del programma: “Ieri sera l’ultima puntata su @RaiUno: #Ilcircolodeimondiali ha chiuso con oltre 2 milioni e ottocentomila telespettatori conquistando il 15,7% di share. GRAZIE a chi ci ha scelto. Torniamo sabato e domenica per le finali subito dopo la partita solo su @RaiPlay e vi ASPETTIAMOO”.

La correttezza è fondamento delle mia esistenza, del mio mestiere. Colleghi della carta stampata, e non solo, mi hanno attaccato perché ero senza voce!!! Hanno giudicato #Ilcircolodeimondiali su una sola puntata. Ignorato ascolti e share. Le menzogne mi indignano. Siete il nulla. — AlessandraDeStefano (@destefanoaless) December 14, 2022