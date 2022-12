Dopo i rumors su una presunta gravidanza, ecco che Wanda Nara e Mauro Icardi tornano a tenere banco su giornali e siti che si occupano di gossip. La prima indiscrezione arriva dal programma argentino Mañanísima. Secondo la conduttrice Estefi Berardi, “Wanda rimarrebbe con 100 milioni di dollari“. La procuratrice avrebbe aggiunto che al momento lei e il calciatore “si stanno uccidendo per ’20 verdoni’ come a lasciare intendere che manca un accordo economico per raggiungere un accordo sul divorzio. La pace paventata con qualche scatto alle Maldive sembra, dunque, lontana anche perché al programma tv Socios del espectáculo sono state mostrate alcune foto di Wanda Nara e L-Gante. Usciti da un locale, i due si sarebbero lasciati andare a baci ed effusioni. E sui social hanno postato foto della serata insieme durante la semifinale dei Mondiali del Qatar Argentina-Croazia.