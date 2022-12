Una statua di Gesù piangerebbe lacrime. Diversamente dal solito refrain miracolistico questa volta non è una madonnina protagonista e il liquido che scenderebbe dagli occhi della statua non è nemmeno sangue. Ma andiamo con ordine. È il canale Youtube Spirito di Verità a lanciare il “miracolo”, angolazione nord ovest, zona Stupinigi in quel di Torino. Nel breve minuto di filmato carico su Youtube, la videocamera probabilmente di uno smartphone è fissa sul viso della statua di Gesù e le lacrime colano lentamente su zigomi e guance. La voce fuori campo che commenta lo strano accadimento è quella di uno dei partecipanti del gruppo di preghiera dell’Associazione Luce dell’Aurora, gruppo che si trovava nella Taverna degli Angeli a pregare in supporto ad una famiglia in difficoltà. “A un tratto una donna ci ha avvertito che dagli occhi della statua di Gesù scendevano lacrime. Ci siamo avvicinati ed era proprio così – declama la voce di un uomo mentre in vicinanza si sentono le sirene di un’ambulanza – Il nostro appello per questa famiglia bisognosa è stato accolto. Non possiamo fare altro che ringraziare”. La presunta lacrimazione sarebbe avvenuta nel tardo pomeriggio dell’8 dicembre 2022. Sempre a Stupinigi l’associazione Luce dell’Aurora è attiva da diverso tempo con diversi gruppi di preghiere di fronte alla statua di una Madonna installata da tempo dopo che in quello spazio di bosco nel 1994 ad un automobilista apparve per ben due volte l’immagine della Vergine.