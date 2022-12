Se c’è qualcosa di immancabile a CartaBianca sono le battute (a volte “hot”) che si scambiano la conduttrice del programma Bianca Berlinguer e lo scrittore alpinista Mauro Corona. Berlinguer gioca spesso con Corona e lo scrittore sta volentieri allo scherzo, stuzzicandola a sua volta. A furia di punzecchiarsi a vicenda, capita che ci sia qualche doppio senso pronto a insinuarsi e a fare il giro del mondo social. Così, a un certo punto dell’ultima puntata, è capitato che “Bianchina” abbia “minacciato” Corona di prendere dei provvedimenti se non si presenterà in studio per la ripresa del programma, dopo le vacanza natalizie, quindi dal 10 gennaio. È ormai da parecchi anni che la conduttrice lo invita nel suo studio a Roma, invito mai accettato dal momento che Mauro non ama lasciare le sue amate montagne di Erto. Stavolta Corona ha risposto: “Ma saremo sdraiati o seduti?”. Una battuta “piccante” che sembra non essere stata colta dalla conduttrice. Chissà se prima o poi l’alpinista lascerà le montagne per andare in pianura dalla sua amata compagna di gag.