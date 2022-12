Le esecuzioni nei confronti dei manifestanti arrestati e condannati per le proteste di piazza in Iran sono già iniziate e non accennano a fermarsi. Con le organizzazioni per i diritti umani che temono una lunga ondata di morti per mano dei boia iraniani, lunedì il secondo degli 11 condannati alla pena capitale da Teheran dall’inizio delle manifestazioni iniziate dopo la morte di Mahsa Amini, la 22enne deceduta mentre si trovava in custodia della polizia religiosa per aver indossato male il velo, è stato giustiziato a Mashad.

L’accusa nei suoi confronti è quella di aver ucciso due uomini delle milizie Basij. Majidreza Rahnavard, questo il nome dell’uomo, secondo quanto si apprende è stato condannato per muharebeh, ‘Guerra contro Dio’, per aver accoltellato a morte i due combattenti, Hossein Zeinalzadeh e Danial Rezazadeh, e averne feriti altri quattro il 17 novembre, durante la rivolta in atto dal 16 settembre. Secondo gli attivisti per i diritti umani, Rhanavard è stato violentemente picchiato durante la detenzione, tanto da subire durante l’arresto la frattura di un braccio. Successivamente, un suo messaggio nel quale confessava gli omicidi è stato trasmesso dalla tv di Stato: ma secondo gli osservatori e gli attivisti le sue parole sono state estorte sotto pressione delle autorità.

Rahnavard diventa così il secondo manifestante giustiziato dopo Mohsen Shekari, impiccato giovedì scorso, anche lui condannato per muharebeh per aver partecipato a un blocco stradale e ferito un Basiji durante le proteste.

Intanto da Bruxelles arriva l’annuncio dell’Alto rappresentante per la Politica Estera, Josep Borrell, di ulteriori sanzioni nei confronti della Repubblica Islamica per le repressioni messe in atto dall’inizio delle proteste: “Oggi approveremo un pacchetto di sanzioni molto duro verso l’Iran”, ha detto definendo inaccettabili le esecuzioni dei manifestanti e sottolineando che Teheran continua a negare di aver mandato droni alla Russia dopo l’inizio della guerra e a sostenere che non invierà missili. Da parte sua, la Repubblica Islamica ha deciso di imporre sanzioni a dieci persone e cinque entità europee come ritorsione a provvedimenti simili arrivati da Bruxelles: “Gli individui e le entità europee hanno anche sostenuto gruppi terroristici e incoraggiato la violenza e il terrorismo che hanno portato ad atti terroristici e alla violazione dei diritti umani contro il popolo iraniano”.