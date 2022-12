Da ormai diversi giorni i follower di Chiara Ferragni (28.2 milioni su Instagram e 6 milioni da pochissimo su TikTok) avevano fatto caso ad un particolare: il cerotto sul braccio dell’imprenditrice digitale. Lo avevano notato in molti, specialmente durante la serata della finale di X Factor andata in onda lo scorso 8 dicembre e durante la quale la Ferry (così ama chiamarla Fedez) era tra il pubblico per sostenere il marito, uno dei giudici del talent. Il giorno successivo, l’influencer ha postato alcuni scatti su Instagram e proprio lì si vedeva chiaramente il fatidico cerotto: “Cos’è quel cerotto che hai sul braccio sinistro da diversi giorni?”, si chiedevano i fan. “È quello antinausea, vedrete che tra poco i Ferragnez diventeranno 5”, scriveva qualcuno sostenendo che Chiara fosse incinta. “È quello anticoncezionale“, la tesi opposta sostenuta da un altro follower. Ma la verità è tutt’altra e l’ha svelata la stessa influencer in un TikTok pubblicato ieri 11 dicembre e che conta già 835mila visualizzazioni. “Ciao guys, visto che tutti parlano di questo cavolo di cerotto che ho sul braccio da circa 2 settimane e visto che ho avuto il risultato, ve ne posso parlare”, ha esordito Ferragni, 35 anni. Poi ha aggiunto: “Una volta all’anno, adesso una volta ogni 6 mesi, faccio la visita del controllo dei nei perché ho familiarità purtroppo con melanomi etc. quindi li controllo molto spesso e, rispetto a 6 mesi fa, c’era questo neo che era leggermente cambiato di colore”. “Per precauzione è stato meglio toglierlo – ha continuato la nota influencer -. È arrivato il risultato dell’istologico e per fortuna è tutto ok. Era un neo da togliere perché nel tempo poteva trasformarsi in un melanoma, uno dei tumori peggiori da avere, tra i più pericolosi perché la maggior parte delle volte non ce ne si accorge fino a quando non è troppo tardi”. Infine Ferragni ha concluso lanciando un importante messaggio a favore della prevenzione: “Quindi per fortuna tutto bene però questo per dirvi: controllatevi sempre i nei, perchè sono veramente tra i tumori peggiori e però, facendo spesso visite, sono facili da trovare e da tenere sotto controllo. Un bacio e buonanotte”. “Hai fatto bene a controllare”, “Sì, è vero Chiara, io ho una paura tremenda dei nei”, “Bravissima Chiara, facciamo prevenzione”, “Amore costa, le visite poi le danno dopo un anno”, hanno commentato alcuni fan. Una signora, invece, ha scritto: “Combatto da anni con un melanoma”. Allora l’imprenditrice le ha dolcemente risposto: “In bocca al lupo”.