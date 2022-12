Tradizionale, al cioccolato, solo uvetta senza canditi, artigianale, al pistacchio, all’amaretto o la veneziana: ormai ce n’è per tutti i gusti. E così il fatidico momento di scegliere quale acquistare diventa cruciale. Stiamo parlando del panettone, il dolce simbolo del Natale. Ad aiutare i consumatori nell’acquisto ci pensa Altroconsumo, che anche quest’anno ha pubblicato la sua classifica annuale che mette a confronto i panettoni in vendita nei supermercati, per eleggere il migliore da acquistare. L’analisi si basa su una serie di parametri tra cui il prezzo, gli ingredienti e, ovviamente, il parere di esperti del settore che hanno eseguito una serie di assaggi.

Quest’anno sono stati messi alla prova 11 panettoni classici (9 panettoni classici, con uvetta e canditi, e 2 glassati) che si comprano nei supermercati e negli ipermercati proprio in questo periodo in occasione delle festività natalizie. E ad aver superato in modo brillante sia le prove di laboratorio sia le prove di assaggio è stato il panettone di Milano Vergani del peso di 1kg (prezzo medio al kg 14,99 euro): la qualità degli ingredienti ha ottime valutazioni, pasticceri e consumatori lo hanno apprezzato all’assaggio. Ma in cima alla classifica c’è anche un panettone di marca commerciale: si tratta del panettone classico Le Grazie, del marchio commerciale Esselunga (1 kg, prezzo medio al kg 4,99 euro), premiato con il titolo di Miglior Acquisto per l’ottimo rapporto fra la qualità e il prezzo.

I panettoni non sono solo stati portati in laboratorio, ma anche sottoposti a occhi, naso e palato di esperti pasticceri e poi vagliati pure da una giuria di normali consumatori: “Le 60 persone che ci hanno aiutato nell’assaggio hanno valutato l’aspetto visivo del panettone, sia intero che affettato, la piacevolezza olfattiva, l’aroma, la piacevolezza tattile in bocca e la piacevolezza globale del prodotto”, ha spiegato Altroconsumo in una nota. “Il panettone, anche se viene preparato dall’industria e non dalla pasticciera, deve rispettare la ricetta tradizionale e lunghi tempi di lavorazione – sottolinea l’associazione dei consumatori -. Questo dolce è un prodotto vincolato da regole stabilite nel 2005 da un decreto interministeriale che ne tutela la qualità. Se non le rispetta non può fregiarsi di questo nome: deve essere fatto con burro – e non con altri grassi – e contenere una certa quantità di tuorlo d’uovo, canditi e uvetta. Il lievito deve essere naturale, ottenuto dalla lavorazione precedente, per dare il tipico sapore leggermente acido all’impasto. Ci devono essere anche l’uvetta e le scorze di agrumi canditi (arancia, ma possibilmente anche cedro) in quantità non inferiore al 20%. Si possono aggiungere alcuni altri ingredienti specificati, come miele e burro di cacao, oltre a emulsionanti e conservanti. Le regole del panettone vanno rispettate sempre, anche se si tratta di un prodotto industriale. Il burro deve essere pari ad almeno il 16%, espresso sulla materia secca, ossia eliminando l’umidità, le uvette e i canditi”.

La classifica completa:

1. Vergani il panettone di Milano 14,90 euro

2. Le Grazie Esselunga 4,99 euro – “La nostra scelta” di Altroconsumo

3. Tre Marie il panettone milanese 12,89 euro

4. Bauli panettone classico 7,54 euro

5. Carrefour panettone 5,49 euro

6. Il viaggiator goloso panettone 10,66 euro

7. Balocco il mandorlato 7,45 euro

8. Paluani panettone soffice 6,40 euro

9. Maina il gran nocciolato 8,28 euro

10. Motta il panettone originale 6,15 euro

11. Melegatti il panettone tradizionale 5,40 euro