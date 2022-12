Sembrava che la coppia Michelle Hunziker – Tommaso Trussardi si fosse riappacificata dopo quella foto che li vedeva ritratti insieme, sorridenti e complici come una volta. La coppia, ricordiamo, ha annunciato la loro separazione a gennaio e molti sono stati i rumors a riguardo che parlavano di un presunto flirt della bella conduttrice con il chirurgo estetico Giovanni Angiolini. Relazione subito smentita. A far sperare in un loro riavvicinamento è stata, oltre alla foto, anche l’assidua frequentazione di lui nella loro vecchia casa dove andava spesso per trovare le due bambine avute dal loro matrimonio. Ma a quanto pare erano solo dei falsi campanelli d’allarme.

A smentire queste voci è stato prima di tutto il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri da sempre amico della famiglia Trussardi e ora da qualche giorno pare confermarlo anche la rivista Chi, diretta da Alfonso Signorini. Secondo quanto riportato il riavvicinamento non sarebbe andato a buon fine e i due avrebbero deciso di interrompere la relazione, questa volta per davvero, rimanendo però in buoni rapporti di amicizia. Michelle è stata avvistata in questi giorni a St.Moritz in compagnia dell’amica Ilary Blasi, anche lei recentemente separata dal calciatore Francesco Totti, e Giorgio Rocca, ex sciatore alpino italiano.