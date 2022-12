“La presunzione di innocenza è stata e continua a essere vulnerata in molti modi” e “l’azione penale diventata arbitraria e quasi capricciosa“. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, illustrando le linee programmatiche in commissione al Senato, ha indicato alcuni dei punti su cui intervenire con interventi di riforma. “L’adozione della custodia cautelare come strumento di pressione investigativa lo snaturamento dell’informazione di garanzia diventata condanna mediatica anticipata e persino strumento di estromissione degli avversari politici”, ha detto ancora il ministro.