“Oggi anche Bankitalia boccia la manovra dopo la Corte dei Conti, dopo Confindustria e tante autorità indipendenti. Viene cancellato il reddito di cittadinanza e viene introdotta l’evasione di cittadinanza: vengono premiati i cittadini che girano con cinquemila euro di contante. Questo è fortemente recessivo per il Paese, perché abbiamo un’economia sommersa che viene favorita, evasori e corrotti che vengono favoriti, chi lavora con il riciclaggio di denaro. Noi dobbiamo invece recuperare quegli oltre 120 miliardi che sono l’economia sommersa che sottrae ricchezza al Paese”. Così il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, dopo l’incontro con il numero uno della Cgil Maurizio Landini. “È un governo forte con i poveri e con il ceto medio. Ieri Crosetto ha dovuto ammettere che questa manovra penalizza anche il ceto medio, che viene ulteriormente impoverito, mentre in Europa si inchina ai poteri forti – continua – Siamo passati da Draghi che non è riuscito a scrivere una norma decente sugli extraprofitti, da cui voleva ricavare 10 miliardi che non sono mai arrivati, a un governo che ridenomina quella norma come contributo straordinario di solidarietà e vuole ricavarne solo 2 miliardi e mezzo”.