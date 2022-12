Un ‘5+1’ è stato centrato al concorso Superenalotto Superstar numero 145 di sabato 3 dicembre: si aggiudica una quota di 1.150.947,88 euro. Ancora nessun 6, mentre sono stati realizzati cinque punti 5 con una quota unitaria di 74.368,94 euro. La combinazione vincente è stata: 4, 37, 38, 53, 73 e 79 numero Jolly 29 e numero SuperStar 90. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è da record: 321.600.000 euro. Il ‘5+1’ con una vincita da 1.150.947,88 euro è stato realizzato in un punto vendita a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia.