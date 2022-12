È un momento delicato per la famiglia di Soleil Sorge. La mamma della ex concorrente del Grande Fratello Vip, infatti, si trova a dover combattere per la terza volta contro il tumore. La stessa Soleil lo aveva già raccontato a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Ora a fare il punto sulla questione è la diretta interessata, Wendy Kay.

LA MALATTIA DI WENDY KAY – Intervistata dal settimanale DiPiù Wendy, che nel 2020 ha preso parte a Pechino Express proprio in coppia con l’amata figlia, ha dato qualche dettaglio in più sul brutto male che è tornato a bussare alla sua porta. “Mi hanno spiegato che il tumore alle ossa deriva da quello al seno che avevo già affrontato e superato due volte negli anni passati. Ormai da 15 anni andiamo avanti con questa storia. Eppure facevo i controlli di routine e andava tutto bene. Ero tranquilla. Io non mollo, non ho intenzione di mollare perché voglio arrivare a vedere i miei nipotini: Soleil ha detto che me ne farà cinque”.

Nel passato di Wendy Kay c’è infatti una duplice battaglia contro il tumore al seno che a quanto pare ha dato un frutto decisamente non gradito, ovvero il cancro alle ossa. Ma come si è accorta di stare male? Wendy ha spiegato che da sei mesi avvertiva uno strano dolore al bacino. In un primo momento ha pensato potesse trattarsi di accumulo di acido lattico dovuto a eccessivi sforzi in palestra. La mamma di Soleil è infatti una donna decisamente sportiva come si è potuto notare anche a Pechino Express. Il medico di fiducia le ha però consigliato di sottoporsi a una Tac e ad altri esami più approfonditi. Grazie a questi controlli è emerso un cancro sulle ossa, sulla spalla e sulla spina dorsale.

LA PROMESSA DI SOLEIL SORGE – Wendy non ha alcuna intenzione di darla vinta alla malattia. A spronarla nella sua personale battaglia c’è il desiderio di diventare un giorno nonna. La figlia Soleil è infatti fidanzata con Carlo Domingo, imprenditore di origini siciliane ma di stanza a Milano. Tra lui e la Sorge è amore da un anno, e stanno vivendo questa storia lontani dalle luci della ribalta. Mamma Wendy approva totalmente il compagno della figlia: “Carlo è un ragazzo troppo carino. Uno cui non interessa il mondo dello spettacolo e nemmeno uscire sui giornali, anzi. Carlo sa ‘gestire’ Soleil: vivono in equilibrio. È siciliano ed è anche molto bello. Mi piacciono i siciliani. Insomma, mi aspetto i cinque nipoti che mi hanno promesso”.