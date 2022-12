Si chiama La Conferenza Stampa ed è un programma nato da un’idea di Giovanni Benincasa trasmesso su Raiplay. In cosa consiste? In una conferenza stampa, appunto, dove a fare le domande al personaggio non sono i giornalisti ma gli studenti. Stefano De Martino, ospite della prima puntata, si è lasciato andare rispondendo senza indugio anche alle questioni più intime: “A che età hai perso la verginità?”, gli hanno chiesto. “A 14 anni”, ha risposto lui per poi aggiungere “salto della quaglia”. Ed è qui che una ragazza lo ha redarguito, dicendogli che non si fa. De Martino ha quindi sposato il parere della studentessa: “È pericolosissimo, io solo per onestà vi dico la verità. La vostra generazione è molto più avanti di noi, più informata, avete più consapevolezze, noi abbiamo fatto un disastro. Però crescendo mi sono reso conto, a parte che vi evitate una quantità di cose, col preservativo, infinite. Quindi oggi dico assolutamente preservativo, mi raccomando, consumate tante scatole di preservativi”. Intanto il conduttore è tornato al suo “Bar Stella“, programma di seconda serata di RaiDue il cui nome è proprio quello del bar del nonno di De Martino: “Hai illuminato ancora una volta il bar di tuo nonno, e con questo non aggiungo altro. Orgogliosa della tua essenza”, ha commentato sua moglie Belen Rodriguez.