“Ha presente Sanremo? Tornare in quel turbinio di fama che cerca chi va al Festival non è ciò che desidero”. Il “no” di Natalia Estrada a Sanremo, nonostante l’amicizia con Amadeus, ha fatto il giro di social e giornali. Raro punto di vista, quello della ex conduttrice, in un mondo che è governato dalla voglia di apparire. D’altronde Estrada ha trovato la sua felicità assieme al compagno Drew Andrea Mischianti: “Che cosa mi ha conquistata di lui? Probabilmente la sua anima selvaggia perché è sempre stato legato ai cavalli, quella purezza che ho trovato nei cavalli, l’ho trovata in lui. Ha qualità primitive e semplici. Non ha filtri nel bene e nel male, è molto chiaro, per lui è bianco o nero”, le parole a Chi. Mischianti è istruttore e campione di Ranch Roping e come aveva dichiarato Estrada qualche tempo fa “viviamo nella campagna astigiana e seguiamo allevamenti di bestiame alla vecchia maniera: liberi nei pascoli, con noi che andiamo a recuperarli al lazo quando è necessario vaccinarli, marchiarli, curarli o quando si allontanano troppo”. Il ranch si trova vicino a Forlì e lì la ex conduttrice dice di avere uno stile di vita che “non ha prezzo: abito in campagna, curo i miei cavalli e vivo col cappello da cowboy in testa, se lo tolgo mi sento a disagio”.