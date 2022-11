Classe 1982, nata in Brasile ma cresciuta in Svizzera, una laurea in odontoiatria, poi un master in chirurgia ortopedica facciale, in seguito influencer e ora? Imprenditrice. Sì, di una linea di cosmetici ‘hot’. Non parliamo certo di Gwyneth Paltrow (vi ricordate le sue candele al profumo di vagina?) , bensì di Wilma Faissol, sposata dal 2014 con Francesco Facchinetti, conduttore, dj e agente dello spettacolo. Il nuovo brand di Lady Facchinetti (questo il suo nickname su Instagram dov’è seguita da 484.000 follower) prende il nome di Diabolique e “nasce per farti riappropriare della tua autostima e del tuo potere attraverso la cura di te stessa, con la consapevolezza di quanto ogni donna vale e può farsi valere. Ti invita ad amarti e rispettarti, senza cercare di convincere gli altri a farlo al tuo posto”, si legge in un post pubblicato sui social. Ecco dunque tutta una serie di cosmetici per la cura del corpo: dal rossetto al blush fino alle desire drops, le gocce di piacere intimo per tornare a dare valore al proprio corpo e alla propria femminilità.

Ma di cosa si tratta nello specifico, quanto costano e come si utilizzano? “Olio secco dalla formulazione gentile, Desire Drops unisce seduzione e benessere con gocce di delicato profumo che coccola il corpo e stuzzica la mente – si legge sul sito ufficiale della linea -. La formula di Desire Drops nutre la pelle con un mix di oli pregiati. L’olio di camelia giapponese Tsubaki che dona elasticità e morbidezza con azione antiossidante, olio di Kukui hawaiano con azione nutriente ed emolliente e il prezioso olio amazzonico di Copaìba dall’effetto lenitivo. Il leggero profumo fruttato e floreale si apre con note di testa di pera e mela per poi rivelare nel cuore un bouquet delicato a base di fiori bianchi e rosa e infine un fondo avvolgente con cocco goloso e note aromatiche dei chiodi di garofano”. Per utilizzarlo basta applicare “o farsi applicare” uno spruzzo sulle parti intime, a distanza di 20 cm.

Il prezzo? Per 15ml si spendono 34€. “Spedizione gratuita per ordini superiore ad 80€”, viene specificato. Qualche altro articolo: 28€ per il rossetto 3D Matte, mentre la box regalo contenente 5 prodotti costa 153€, ma adesso è scontata a 138€. L’intera linea è stata lanciata il 25 novembre scorso, non a caso nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Parte del ricavato delle vendite, infatti, sarà dedicato a progetti che promuovono l’indipendenza psicologica ed economica delle donne vittime di violenza domestica. “A modo nostro, nel nostro piccolo, vogliamo contribuire a una causa che sostiene le donne, pur sapendo che niente potrà mai essere efficace quanto la prevenzione – ha spiegato Wilma Faissol –. Per prevenire è innanzitutto importante promuovere la consapevolezza dei legittimi confini che tracciamo e la pretesa di rispettarli”.