In molti la ricorderanno per le sue trasmissioni radiofoniche e televisive, in particolare del ‘The Wendy Williams show‘, nominato sei volte ai Daytime Emmy Awards. Parliamo di Wendy Williams, la conduttrice e imprenditrice nata a Asbury Park (New Jersey) nel 1964. La star americana pare che purtroppo non stia attraversando un bel periodo e così i fan si sono subito allarmati. In alcuni video che circolano sul web, Williams è apparsa piuttosto affaticata, tanto da dover essere aiutata da una guardia del corpo per salire in macchina. “Poverina, spero per lei il meglio”, “Perché qualcuno non la aiuta? Avrebbe bisogno di maggior aiuto”, ha scritto qualcuno sotto ai filmati che girano su TikTok negli ultimi tempi. Anche nel video pubblicato da L.A. GOSSIP lo scorso 27 novembre, la conduttrice è apparsa talmente instabile da far fatica a camminare e chiedere aiuto ai paparazzi. Ma cosa le sta accadendo? Lo racconta il Los Angeles Times, spiegando che la star televisiva di recente era stata ricoverata in una casa di cura per diverse settimane. “Wendy è entusiasta del percorso e non vede l’ora di pubblicare i suoi numerosi progetti”, aveva dichiarato il suo addetto stampa Shawn Zanotti a metà ottobre scorso, dopo le sue dimissioni.

La conduttrice aveva anche ringraziato i fan per “l’amore, il sostegno e le molte preghiere” che le erano arrivate, rassicurandoli sulla propria condizione di salute. Williams, infatti, lotta con alcuni problemi di salute alla tiroide e in particolare con il morbo di Graves, “una malattia autoimmune causata da una produzione di auto anticorpi contro il recettore del TSH (TRAb)“, scrive il sito dell’Humanitas. Non solo. Il 28 giugno scorso, a TMZ Live, la stessa conduttrice aveva parlato di un’altra battaglia, quella contro il linfedema agli arti inferiori. Di cosa si tratta? Humanitas-care.it: “È una patologia cronica caratterizzata da un gonfiore legato a un accumulo di linfa nei tessuti. In genere si manifesta a livello di gambe o di braccia, ma può riguardare anche altri distretti del corpo come testa, collo, torace, seno, addome, pelvi e genitali esterni [..] causato da un cattivo funzionamento del sistema linfatico che può essere presente fin dalla nascita o può presentarsi a qualsiasi età. Il sistema linfatico non è più in grado di tenere sotto controllo il drenaggio dei liquidi che, quindi, tendono ad accumularsi provocando un gonfiore dei tessuti colpiti”. Insomma, una condizione di salute di certo non facile, per la quale i suoi sostenitori sono sempre più preoccupati e aggravata anche dalla tossicodipendenza da cocaina (di cui Williams aveva parlato nel 2019).