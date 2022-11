Un tripudio di complimenti e messaggi affettuosi sta travolgendo Adele dopo uno dei suoi show ‘Weekends with Adele‘, presso il Colosseum del Caesars Palace, a Las Vegas. E no, il motivo non è la sua meravigliosa voce bensì un gesto di cui stanno parlando anche testate straniere come l’Independent. Cos’è accaduto? Durante l’esibizione, l’artista pluripremiata è scesa per un momento di condivisione con i fan. Una di loro le si è avvicinata per registrare insieme un video, evidentemente da postare successivamente sui social. A quel punto Adele si è resa conto che la ragazza stava utilizzando un filtro bellezza, uno di quelli che rendono la pelle più levigata e abbronzata.

Quindi la cantante, sorpresa, ha esclamato: “Oh Dio, che cosa hai fatto alla mia faccia? Togli quel filtro dalla mia faccia, assolutamente!”. Poi ha incalzato la fan con alcune domande: “Come ti chiami? Perché usi questo filtro? Noi non abbiamo questo aspetto”. “Mi chiamo Jamy”, ha risposto la fan per poi sbottare a piangere. Applausi e giubilo in sala. Tutta la scena è stata poi pubblicata dalla stessa Jamy su TikTok, in un video risalente al 27 novembre scorso e che, al momento, conta più di 857mila visualizzazioni. “Semplicemente Adele che viene da me a caso, mi fa dimenticare tutta la mia esistenza e piangere come una pendeja (stron**tta, tonta, ndr)”, ha scritto la fan su TikTok a corredo del filmato.

Più di 430 i commenti sotto alla clip, tutti incredibilmente sorpresi dall’episodio, che va esattamente nella direzione opposta a quella seguita da tanti – quasi tutti – sui social: ostentazione e finzione a gogo. Una lezione non indifferente, a favore della bellezza naturale e della spontaneità. L’auspicio è che questo gesto della cantante – seguitissima sui social, 50.9 milioni i follower su Instagram – continui a far parlare e soprattutto a far riflettere. Grazie Adele.