“Addio Totti, ora c’è Bastian“, con uno scoop il settimanale “Chi” annuncia il nuovo colpo di scena nell’ormai nota “soap” che vede protagonisti Francesco Totti e Ilary Blasi. Cinque mesi dopo l’annuncio della fine della relazione con il campione giallorosso, legato da tempo a Noemi Bocchi, la conduttrice ha iniziato una frequentazione con un imprenditore tedesco.

Un lungo silenzio, nessuna intervista. Finte relazioni e voci mai confermate. Il giornale diretto da Alfonso Signorini, da domani in edicola, mostra Blasi a Zurigo con un uomo di nome Bastian tra baci, abbracci e tenerezze. Un weekend da sogno in un hotel esclusivo, The Dolder Grand, da 1600 euro a notte. E un lungo saluto immortalato all’aeroporto di Zurigo, dove si è imbarcata per tornare a Roma dai propri figli.

“Ilary ha trovato una persona che la rende felice. Non è uno dei ‘candidati’ segnalati nei mesi scorsi, è un nome nuovo. Di lui sappiamo che si chiama Bastian, che è tedesco, vive a Francoforte e non sa nulla della vita di Ilary”, scrive Chi aggiungendo che si tratterebbe di una relazione nata da poco tempo, nei giorni scorsi lei ha iniziato a seguirlo su Instagram.

Non si tratterebbe di una “vendetta” verso l’ex marito che da mesi appare ovunque in compagnia di Noemi Bocchi. Non per questione di immagine. Si parlato di presunti flirt con il personal trainer Cristiano Iovino, con l’attore Luca Marinelli e con Antonino Spinalbese, ex di Belen Rodriguez. Notizie sempre smentite. Ora ci sono foto, abbracci e baci. Con Francesco Totti resta invece aperta un’altra partita, in Tribunale.