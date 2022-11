A finire nel mirino questa volta è stato lo scatto senza veli, l’ennesimo, di Britney Spears. Non è la prima volta che la popstar pubblica su Instagram foto provocatorie in cui si mostra nuda ma questa volta non è l’immagine in sé a far scalpore ma la didascalia posta al di sotto. Nel post di Instagram si vede la popstar posare all’interno della sua vasca da bagno, completamente nuda con solo le mani che le coprono il seno e un emoticon posta sulle parti intime per nasconderle. Ciò che però ha colpito i migliaia di followers della cantante è stata la sua didascalia: “Mi piace su**hiare, mai foto professionali.. Succhiare mi è semplice!! Continuate ad applaudire stronzi!!”. I commenti ricevuti sono stati tanti, molti dei quali esprimono un senso di preoccupazione nei confronti della propria beniamina: “Sono turbato da queste foto, siamo sicuri che stia bene?”, oppure “È davvero triste quando il tuo idolo d’infanzia diventa così… qualcuno la aiuti” e infine “Ha toccato il fondo”.

Preoccupazione nei confronti della cantate è stata manifestata anche dall’ex marito Kevin Federline. A quanto pare, gli stessi figli della Spears, Sean Preston di 16 anni e Jayden di 15 anni, hanno pregato la madre di smetterla di pubblicare determinate immagini. Una richiesta però che non è stata ascoltata e che l’ex marito commenta così: “Ho cercato di spiegare loro che magari questo può essere un altro modo per lei di esprimere sé stessa, ma questo non giustifica quello che rappresenta per loro. È dura. Non posso immaginare come ci si senta ad essere un adolescente alla scuola superiore”. Non è infatti la prima volta che Federline palesa la voglia di mantenere lontani dai ragazzi tutti i gossip che riguardando la loro madre dal momento che, foto come quella pubblicata recentemente, mette a disagio i due adolescenti. Un disagio che ha fatto prendere la decisione di non partecipare al matrimonio della propria madre.

Matrimonio avvenuto a giugno con il guru del fitness Sam Asghari il quale è intervenuto nella vicenda per difendere la moglie: “Non sono comunque i primi teenager in imbarazzo per il comportamento dei genitori. Anche se non sono pronti, realizzeranno le scelte della loro madre come espressione di una nuova liberta ritrovata. Non c’è niente di cui essere imbarazzati in merito a qualcosa di cui si dovrebbe essere orgogliosi”. Opinione non condivisa da molti e forse è proprio per quello che nella didascalia Britney invita ad applaudire, forse si riferisce proprio a quegli hater che la fanno sentire sbagliata e hanno sempre da ridire su tutto quello che fa.