Due persone, un volontario del 118 e un paziente, sono morte in incidente avvenuto nelle Marche. Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automobile che viaggiano nella corsia a fianco lungo lo svicolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la SS76, nel territorio di Falconara Marittima. Le due persone sono rimaste incastrate tra le lamiere nel mezzo di soccorso e una terza è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata in elicottero in ospedale. Il conducente del mezzo pesante è illeso ma in stato di choc. Lo svincolo è stato chiuso al traffico.

Nell’incidente è rimasto coinvolta parzialmente anche una seconda vettura. Sul luogo i vigili del fuoco, che stanno lavorando per liberare le persone incastrate, la polizia stradale e il 118. Lo svincolo di collegamento tra la strada statale 76 “della Val d’Esino” e l’autostrada A14 è temporaneamente chiusa al traffico per chi viaggia in direzione Roma, fa sapere l’Anas, per consentire i soccorsi ed i rilievi volti ad accertare la dinamica dell’incidente. Sul posto sono presenti, “oltre ai mezzi di soccorso, i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile”.

“Giornata tristissima per la #CroceRossa: a Chiaravalle (Ancona) un grave incidente ha coinvolto una nostra ambulanza. L’autista e il paziente hanno perso la vita. Gravissimo un secondo soccorritore – dice il presidente CRI, Francesco Rocca – “Esprimo, a nome di tutta l’Associazione, il cordoglio per la tragica perdita del nostro autista e del paziente a bordo. Preghiamo per la vita del secondo soccorritore e ci stringiamo al dolore delle famiglie e della Croce Rossa Italiana – Comitato di Senigallia”.

