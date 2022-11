Uno spettro si aggira tra i marchi di auto: l’intento di affermare la supremazia bianca. Protagonisti di una storia delirante e bizzarra su Twitter sono l’attrice Alyssa Milano, il duo comico Hodgetwins e il solito sgangherato e transumanista, ora proprietario di Twitter stesso, Elon Musk. Ebbene la Milano se ne esce così: “Ho restituito la mia Tesla e ho comprato una Volkswagen. La adoro. Non capisco come gli inserzionisti possano acquistare spazio su Twitter. I prodotti delle società quotate in Borsa che vengono spinti dall’odio e dall’affermazione della supremazia bianca non sembrano essere un modello vincente”. La battuta francamente sconcertante era diretta a Musk.

Ma in mezzo agli oltre 15mila retweet si infilano gli Hodgetwins – quasi un milione e mezzo di follower – giovani e conservatori gemelli cabarettisti che ironizzano: “Volkswagen è stata fondata dai Nazi e da Hitler”, con a fianco l’icona del clown. A quel punto tra gli utenti – a decine di migliaia, quindi non una cosina da retroguardia – nasce un dibattito surreale che ha spaziato dalle alleanze attuali degli Stati Uniti con la Germania a considerazioni sull’immigrazione clandestina sotto la presidenza Obama. Una roba folle a cui è stato messo il sigillo da Musk stesso che ha ‘blastato’ la Milano rispondendo agli Hodgetwins con un’iconcina che si sbellica dalle risa.