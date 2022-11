Sembra una storia surreale ma è quello che è successo davvero a Camilla durante un pomeriggio di shopping. A rivelarlo lei stessa su uno dei social più utilizzati tra i ragazzi, TikTok. “Provando una scarpa mi è rimasto conficcato nel piede un chiodo dell’antitaccheggio”, si legge nelle immagini del video pubblicato dalla giovane ragazza italiana sul social e diventato presto virale. Camilla stava trascorrendo un pomeriggio in giro per i negozi con le sue amiche quando un paio di scarpe, in particolare, attira la sua attenzione. Decide di provarle ma qualcosa va storto. Appena infila un piede si sente pungere e quando lo tira fuori non può credere a quello che vede: ha il chiodo dell’antitaccheggio conficcato nel suo tallone.

Come è potuto succedere? L’antitaccheggio era rimasto aperto e quindi la parte con il punzone è finita all’interno della scarpa ‘infilzando’ la povera ragazza. Sul posto si è recata un’ambulanza che l’ha portata in ospedale. Risolto l’incidente, Camilla ha voluto condividere con i suoi followers di TikTok quanto accaduto, scherzandoci un po’ su e facendosi una risata: “Spoiler: per toglierlo hanno dovuto tagliare le mie calze preferite”.